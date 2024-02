Sanlorenzo | numeri da mercato extra lusso Ma il vero business è quello della sostenibilità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) La Spezia, 20 febbraio 2024 – Una realtà industriale lanciata a gonfie vele, verrebbe da dire attingendo a una metafora coerente con la produzione dell’azienda – yacht superapprezzati dalla più facoltosa clientela internazionale – se non fosse che la punta di diamante deldispa è sempre più legata ai grandi passi sul fronteproduzione di imbarcazioni a basso tasso di inquinamento. Come l’avveniristico ’50Steel’, primo super yacht al mondo con installazione di fuel cell, pile a combustibile alimentate a idrogeno riformato direttamente a bordo dal metanolo verde per la generazione di corrente elettrica per i servizi di hotellerie (l’ultimo gioiello disarà presentato nel corso dell’anno, assieme al primo ...