Sanità | cure inadeguate in oltre metà delle Regioni

(Di martedì 20 febbraio 2024) Più dellaitaliane non garantisce lesanitarie essenziali: solo 9 su 21 riescono a farlo mentre 12 presentano valori sotto la soglia in almeno unatre macroaree prese in esame. E la situazione sembra segnare un peggioramento rispetto all’anno precedente, se verranno confermati i dati preliminari del Ministero della Salute, relativi al 2022 e pubblicati sul sito Quotidiano, che sono stati presentati in una audizione al Senato. Più dellaitaliane non garantisce lesanitarie essenziali: solo 9 su 21 riescono a farlo Secondo un’analisi per ora parziale, è infatti aumentato il numero, se confrontate con il 2021, che ...