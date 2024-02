San Siro | giovedì l’incontro di Milan e Inter con il Sindaco Sala Antonello | “Rozzano ha la priorità”

(Di martedì 20 febbraio 2024)è in programmatrae ilGiuseppeper parlare dell’ipotesi di restyiling dello stadio di San, dopo che il colosso WeBuild ha scritto una lettera per rendersi disponibile per una ristrutturazione dell’impianto. “La novità è che siamo stati convocati ufficialmente dalper– ha spiegato l’amministratore delegato diAlessandroparlando a SkySport -, e ci immaginiamo che il tavolo discuterà di questa possibilità emersa in questi giorni. In questi ultimi anni il nostro percorso é stato molto lineare e concreto, l’idea era quella di avere uno stadio congiunto a Saninsieme al ...

Inter - Atletico Madrid, in tribuna ci sarà Kanye West. Nel suo ultimo album i cori della Curva Nord: Stasera in tribuna allo Stadio San Siro di Milano, in occasione degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Atletico Madrid ci sarà anche Kanye West . L'occasione sarebbe già di per sé ghiotta per un appassionato di ...

Fanatics Italy lancia un'innovativa campagna DOOH con il supporto di Incubeta: Ad esempio, un annuncio per il merchandising dell'Inter può essere visualizzato vicino allo stadio di San Siro durante una partita della squadra e vicino al nuovo store milanese che si trova in via ...