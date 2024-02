Sampdoria | caso infortuni | salta il responsabile sanitario | ora tutti a rischio

Lutto nel calcio, è morto Andreas Brehme: aveva 63 anni: ... in questo caso quello di Cristo Re nel cremonese. Poi passa al Pizzighettone e infine nella ... L'esordio in Serie A , nel 1984 , è con un'altra squadra, la Sampdoria. Nella finale di ritorno della ...

Repubblica Genova - Spunta l'area Colisa per spostare il carcere e liberare Marassi: E a proposito del progetto Ferraris, il sindaco ha lasciato anche intendere che se Genoa e Sampdoria non volessero compartecipare ai lavori, ci sono altri investitori interessati. In questo caso, i ...

Inter, per la difesa interessa Alessandro Buongiorno, davanti si segue Man del Parma: ... ora in forza alla Sampdoria). Un talento per l'attacco nerazzurro Dennis Man invece potrebbe ...sinistra laddove l'ex allenatore della Lazio ama schierare appunto centrali di piede mancino (non a caso ...