Salvini | valutare autovelox con limite 50 in strade larghe

(Di martedì 20 febbraio 2024) Sugli"non può esserci il fai da te". Il governo sta pensando ad una "omologazione nazionale" perché "per salvare vite vicino a scuole, ospedali, una curva pericolosa ci sta, ma piazzati dalla sera alla mattina su stradoni per tassare gli automobilisti hanno poco a che fare con la sicurezza". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo, parlando a Rtl 102.5, citando ad esempio il caso di Viale Enrico Fermi a Milano o all'uscita dell'autostrada per chi viene da Como o da Varese. "Ildei 50 in stradoni larghi larghi larghi lascio a voi giudicare se è per sicurezza o per fare alcune centinaia di multe al giorno".ha quindi parlato di una riorganizzazione della Motorizzazioni per "ridurre i tempi delle revisioni e per conseguire la patente".