Salvini tuona contro le follie green sulle auto elettriche E su Navalny

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Matteo, ministro delle Infrastrutture, è stato intervistato da Rtl 102.5, e, rispondendo a una domanda sull'alto tasso di inquinamento che si è registrato nei giorni scorsi a Milano e in Lombardia, si è scagliatole politiche verdi dell'Unione europea: “Mettere al bando lea benzina e diesel dal 2035 è una follia europea. In vista delle elezioni chiederemo un impegno a tutti i partiti italiani per rivedere l'obbligo di avere solo. Chiuderemmo le fabbriche in Italia per far inquinare e vendere di più ai cinesi. Mi sembra una follia. Il totale delle emissioni di Co2 dellee delle moto che circolano in Italia è pari allo 0,4% sul totale mondiale, la Cina si avvicina al 30%”. “Il governo - ha sottolineato il vicepremier - per combattere ...