Salvini | nuove regole sugli autovelox | vietati sotto i 50 km h

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 20 febbraio 2024) Non giunge come una novità il nuovo capitolo della lotta tra il ministroe gli. A più riprese il leader della Lega si è scagliato contro il “dispositivo selvaggio”. L’obiettivo dichiarato del suo ministero è quello di tutelare i cittadini, riducendo le statistiche di morti e feriti grazie al nuovo Codice della strada. Detto ciò, non reputa che lo studio dei posizionamenti deglisia sempre volto alla salvaguardia di pedoni, automobilisti e non solo. Al Gr1 si è così espresso: “Glidovranno essere omologati a livello nazionale. I sindaci dovranno spiegare perché li mettono e dove, fornendo una motivazione”. Lotta agiParole che tuonano perentorie e fanno presagire uno scontro con le Municipalità e Regioni. Quello degliè ...