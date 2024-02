Salumeria del Monte | i lavoratori sono in salvo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024)SAN SAVINO Salvie produzione: adesso si apre una pagina tutta chianina per il Salumificio Toscano Piacenti. Si è conclusa positivamente la vertenza che ha visto come protagonista il Salumificio Toscano Piacenti che dal primo febbraio scorso si è affidata ad un’azienda aretina: anzi, della Valdichiana cioè ladiSan Savino. "La vertenza si è conclusa positivamente con la tutela dell’intera forza lavoro e della continuità produttiva, salvaguardando un marchio simbolo della produzione agroalimentare toscana fin dal 1957" così Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, ha commentato a caldo l’esito del tavolo convocato a San Gimignano, a Siena, dove ieri mattina si è è chiusa la controversia per il marchio Dop senese dichiarata fallito dal Tribunale di ...