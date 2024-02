Salernitana | Gianni Petrucci incontra Liverani | Fazio e Candreva | “C’è grande voglia di rivalsa”

Salernitana, Milan: "Andiamo avanti e non vendiamo, multati due tesserati": Lo ha annunciato l'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan che questa mattina ha fatto visita alla squadra insieme al vice presidente Gianni Petrucci e a Pietro Bergamini. 'Sul ...

Salernitana, Petrucci: "Dobbiamo crederci, la salvezza varrebbe un'Olimpiade": Lo ha detto Gianni Petrucci , vicepresidente della Salernitana che questa mattina ha incontrato i 'senatori' del gruppo e l'allenatore al centro sportivo Mary Rosy. 'Voglio chiarire una cosa, la ...

Salernitana, Milan: "Abbiamo sbagliato delle scelte ma Iervolino non andrà via": Salerno . Tanti temi snocciolati, in attesa di incontrare in questi minuti la squadra in compagnia di Gianni Petrucci . Maurizio Milan ha parlato al Corriere dello Sport, in una lunga intervista in cui racconta dei progetti presenti e futuri del club. A partire dall'impegno di Danilo Iervolino , ...