Saldi | diminuiti i guadagni Ambulanti e settore moda quelli che soffrono di più

(Di martedì 20 febbraio 2024) A 50 giorni dall’inizio dei(cominciati il 5 gennaio), si tirano le somme sull’andamento dei ribassi per le casse dei negozianti. A delineare un quadro della situazione, è Francesco Morelli, segretario dell’associazione territoriale del corsichese Unione Confcommercio: "Si è verificato un calo medio a gennaio del 4,5%, ma in queste due ultime settimane si sono registrati segnali di ripresa - spiega Morelli -. Questi i dati emersi dal monitoraggio della nostra FederazioneItalia-Confcommercio sull’andamento delle vendite a gennaio. In particolare, il 55% delle imprese associate ha rilevato una perdita di fatturato, mentre il restante 45% ha dichiarato una crescita, il 26%, o una stabilità delle vendite, il 19%. Il recupero di queste ultime settimane è stato fondamentale per riportare un po’ più di fiducia tra gli operatori. Questo ...