Sacchi | non è che i giocatori del Napoli hanno ballato una sola estate? Gazzetta

(Di martedì 20 febbraio 2024): non è che ideluna? È una domanda che si pone nell’articolo che l’ex ct della Nazionale ha scritto per ladello Sport. Ecco cosa scrive Arrigo: Una cosa è certa, e lo dico dopo aver osservato molte partite delin questo campionato: l’attuale squadra non è parente nemmeno alla lontana di quella della passata stagione. Mi pongo anche la seguente domanda: non è che questiabbianouna? Vittime della solita sindrome da successo, che coglie chiunque vinca una grande manifestazione, non sono stati capaci di trovare le contromisure per ...

Arrigo Sacchi , guru degli allenatori italiani, dice la sua su Roberto De Zerbi , allenatore del Brighton ieri sconfitto per 4-0 in Premier dal... (calciomercato)

MilanoPost - Milano - Scuole Civiche, Presidio 'contro Tagli': ... colore che da tradizione per scaramanzia non si porta a Teatro. Studenti e professori hanno ...presenti all'inaugurazione primi tra tutti l'assessore alla cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi e ...

A Pittulongu spunta una 'discarica", le segnalazioni: - - > Polemiche a Pittulongu per la "discarica". Chi abbandona i rifiuti a Pittulongu non manca mai. A tormentare i la vita dei residenti sono alcuni sacchi di immondizia accumulati in via Del Giglio. I residenti hanno detto che i sacchetti della spazzatura sono là da ormai diversi ...

La classifica senza errori arbitrali, 25ma giornata: Rocchi nega, ma c'è un'altra partita falsata: Il penalty è evidente, lo sottolinea Calvarese e non si capisce perché non siano dello stesso parere l'arbitro Sacchi, il VAR, Rocchi in diretta tv e persino il talent arbitrale di Dazn, Marelli, che ...