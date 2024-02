(Di martedì 20 febbraio 2024) (Adnkronos) – Unrusso ha respinto un ricorso degli avvocati di Evandel Wall Street Journal, dopo che a fine gennaio è stato prolungato fino al 30 marzo “il periodo di”. E’ lo stesso Wall Street Journal a riferire che ilhato laper, cittadino americano arrestato il 29 marzo del 2023 a Ekaterinburg, detenuto con accuse di spionaggio. Addebiti respinti dal reporter e dal governo degli Stati Uniti. Il Wall Street Journal sottolinea come le autorità russe non abbiano presentato pubblicamente prove a sostegno delle accuse contro ildetenuto nel carcere moscovita di Lefortovo. Secondo gli esperti, potrebbero passare ancora mesi prima che ...

Il capitano di fregata fu arrestato con l’accusa di aver ceduto notizie segrete in cambio di 5 mila euro. L’avvocato: “Ricorreremo in Cassazione” (ilgiornale)

Russia, tribunale conferma detenzione giornalista Usa Gershkovich: ... potrebbero passare ancora mesi prima che il caso del giornalista arrivi in tribunale. Di ...di una lista di cittadini americani o di cittadini con doppia cittadinanza finiti in prigione in Russia ...

Alexey Navalny: mentre moriva, Putin rideva: ...da "La Russia sarà libera" a "La Russia sarà felice". Ha continuato a propugnare questo programma pieno di speranza , anche mentre diventava sempre più magro ed era costretto a comparire in tribunale ...

È cominciata l'ultima udienza per salvare Julian Assange dall'estradizione negli Stati Uniti: In base a quanto riporta il Guardian , Assange ha chiesto di comparire di persona in tribunale, ma ... Geolier e Rose Villain di Nicholas David Altea In Russia sono state arrestate 400 persone per aver ...