Russia | Rampelli | ' mobilitazioni contro Putin sana ventata di libertà'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - “Ledi ieriil dittatoresono unadiindirizzataun regime oppressivo e assassino. Un regime che si ostina, nel terzo millennio, a non salvaguardare l'inalienabile diritto alla vita, all'esercizio del pensiero, della parola e delle espressioni, all'autodeterminazione del popolo ucraino. La Capitale Kiev, vale la pena di ricordarlo, è più antica di Mosca e di ogni popolo anticamente sottomesso all'imperialismo comunista”. Lo afferma il vicepresidente della Camera, Fabio, deputato di Fratelli d'Italia. “Non è importante in questo momento capire come sia tecnicamente morto Aleksej Navalnj –aggiunge- anche perché è fin troppo facile immaginare come e chi accerterà ...