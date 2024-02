Russia | Quartapelle | ' Salvini ricordi che è ministro italiano'

(Di martedì 20 febbraio 2024) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "non perde occasione di ricordare che la Lega ha un accordo ancora in vigore con il partito di Putin. E quindi non perde occasione di fargli da avvocato. Peccato che prima di tutto sia undella Repubblica italiana”. Così su X la deputata Democratica Lia

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Salvini non perde occasione di ricordare che la Lega ha un accordo ancora in vigore con il partito di Putin. E quindi ... (calcioweb.eu)

Quasi tutti uniti nella piazza anti - Putin: Duramente rintuzzato dalla dem Lia Quartapelle: "Putin è un gangster, e la sua Russia è ormai non è più solo un regime ma uno stato totalitario. Come si può dialogare con un gangster totalitario". ...

Al presidio per Navalny non va Salvini. La Lega manda Pinco e Pallo (di F. Olivo): Eletto nella circoscrizione estero, ha ieri espresso solidarietà a Lia Quartapelle per gli attacchi ... Già consigliere di Salvini e capo della segreteria quando era al Viminale, è stato in Russia con ...

In piazza per Navalny: la fiaccolata proposta da Calenda diventa bipartisan. Ci saranno tutte le opposizioni. C'è anche il sì della Lega: ... per solidarietà a chi oggi in Russia viene arrestato perché dissente da Putin e protesta per la ... il leghista Lorenzo Fontana , ha espresso solidarietà alla deputata Pd, Lia Quartapelle , attaccata ...