Russia | 33enne russo-americana arrestata per ‘tradimento’ Ucraina | “Abbattuti 23 droni”

(Di martedì 20 febbraio 2024) (Adnkronos) – Residente a Los Angeles, in manette incon l’accusa di tradimento per la raccolta di fondi a favore dell’esercito ucraino dal febbraio del 2022, quando è iniziata l’invasione russa dell’. L’Fsb, riportano i media russi, dà notizia dell’arresto a Ekaterinburg di una donna di 33 anni con cittadinanza statunitense e russa. “Sono state fermate” le sue “attività illegali”. L’accusa è di coinvolgimento nell’assicurare “assistenza finanziaria a uno stato straniero”, recita una nota. Intanto L’esercito ucraino ha rivendicato di aver abbattuto 23russi di fabbricazione iraniana Shahed lanciati contro varie zone del Paese, mentre suonavano gli allarmi antiaereo nelle regioni di Kiev e Kharkiv. “Come risultato delle azioni di difesa, 23 ‘Shahed’ sono statinelle regioni di Kharkov, ...

