Russa - americana arrestata in Russia per alto tradimento. Rischia 20 anni: Nel pieno delle critiche mondiali sulla morte di Navalny la Tass diffonde una notizia su informazione dei servizi segreti Fsb: una cittadina russa - americana di 33 anni residente a Los Angeles è stata arrestata nella città russa di Ekaterinburg: l'accusa è di avere raccolto fondi a favore delle forze armate ucraine, dunque per Mosca si ...

