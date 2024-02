Ruba un pollo arrosto | creme idratanti e dopobarba | arrestato un 33enne

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 20 febbraio 2024) Bergamo. Davanti al giudice si è scusato, dicendo di essere stato costretto are unperché non mangiava da quattro giorni. E le confezioni di crema idratante e i? Li avrebbe rivenduti a qualcuno in stazione a Bergamo, dove anche lui bazzica da qualche tempo. Queste sono le giustificazioni fornite da A.K., rumeno di 33 anni,sabato 17 febbraio intorno alle 16 al supermercato Il Gigante di via Bono. L’uomo ha preso alcune confezioni di prodotti per l’igiene, ha strappato le confezioni e l’antitaccheggio e si è nascosto addosso la refurtiva. Poi ha raggiunto il reparto gastronomia e sotto i vestiti ci ha infilato anche un. Pensava di averla fatta franca, ma quando ha oltrepassato le casse l’allarme si è messo a suonare, ...