Ruba ai Camaldoli grate in ferro di proprietà del Comune | arrestato

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in strada Privata Rai per la segnalazione di un uomo impegnato are dellein. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato l’uomo; alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo dandosi alla fuga ma è stato bloccato e trovato in possesso di numerosi attrezzi atti allo scasso e di diverseindella stessa manifattura delle inferriate che delimitano il Parco dei. Il 62enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, è statoper furto aggravato; inoltre, gli sono state contestate due violazioni al Codice della Strada poiché sorpreso alla guida di veicolo sprovvisto di ...