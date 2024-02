Rottura e addio | il tecnico è ai saluti

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il noto allenatore paga le recenti prestazioni della sua squadre giudicate molto deludenti oltre che i risultati lontani dalle aspettative. Nel mondo del calcio a pagare quando una squadra non va come previsto è quasi sempre l’allenatore che viene utilizzato come capro espiatorio per cercare di dare una sterzata al trend negativo di risultati. Queste dinamiche spesso riguardano sia i più grandi club d’Europa che squadre di categorie inferiori, si tratta quindi di una consuetudine nel mondo del pallone. Ora il prossimo allenatore a pagare questo dazio potrebbe essere uno dei tecnici più famosi in Europa. Si tratta di Thomas Tuchel, alla guida della panchina del Bayern Monaco da meno di un anno ma già a rischio esonero. Mercoledì sera nel match valido per l’andata degli ottavi di Champions League ha perso 1-0 sul campo della Lazio. Proprio questa sconfitta ottenuta all’Olimpico di Roma ...