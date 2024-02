Roma | Svilar scavalca Rui Patricio nelle gerarchie | ora è lui il primo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024)20 febbraio 2024 - Una delle grandi novità di questi ultimi giorni è senza dubbio il cambio di rotta in porta. In campo la mano di De Rossi ha dato allanuova linfa, con risultati positivi e prestazioni incoraggianti a farne da testimone. Non solo, il tecnico di recente ha anche rinnovato ledella squadra e se per il cambio di modulo queste sono facili da interpretare, nessuno aveva messo in dubbio il ruolo da titolare di Rui, nessuno tranne l'allenatore stesso. Una delle più interessanti note della vittoria di Frosinone è stato infatti l'impiego del serbo nato ad Anversa tra i pali della lupa, al posto del più esperto portoghese. In Europa League fin qui il ragazzo classe 1999 non ha ancora mancato un incontro, ma in Serie A era stato protagonista solo nel ko di San Siro con il Milan, ...