Roma | Svilar ha superato Rui Patricio nelle gerarchie

(Di martedì 20 febbraio 2024), cambiano lein porta:sta convincendo De Rossi e Farelli, preparatore dei portieri giallorosso Milesi sta prendendo la. Il portiere belga, arrivato a parametro zero dal Benfica sta cambiando letra i pali giallorossi. Come riportato dal Corriere dello Sport, De Rossi al suo arrivo sulla panchina aveva confermato Ruicome titolare, ma dopo l’errore su Folorunsho con il Verona, qualcosa è cambiato. Farelli, nuovo preparatore dei portieri è rimasto piacevolmente sorpreso dai miglioramenti del belga in allenamento, così come De Rossi, che dopo la chance da titolare contro il Feyenoord in Europa League, lo ha preferito al portoghese contro il Frosinone eha risposto presente, con 7 parate e ...

Valorizzare, ma non necessariamente per rivendere. Mile Svilar si è preso le chiavi della porta della Roma e ieri ha dato una bella mandata... (calciomercato)

Roma, 19 calciatori in un mese: De Rossi ora sfrutta tutta la rosa. Tranne Sanches: Tutti coinvolti, nessuno escluso. O quasi. Nella Roma di De Rossi, in questo primo mese di gestione, sono stati impiegati in tutto 19 calciatori . Un ...allo switch in porta tra Rui Patricio e Svilar, ...

Svilar in volo: superato Rui Patricio. Ora ha tre mesi per tenersi il posto: Svilar è consapevole che la Roma dovrà comunque cercare un portiere ma sa che quel posto da titolare potrà giocarselo da qui alla fine della stagione.

Roma, tutti sotto esame con De Rossi: solo un giocatore sempre titolare: ... per poi dedicarsi a una ristrutturazione più profonda: la promozione di Svilar , peraltro già pensata da Mourinho che lo aveva preferito a Rui Patricio nell'ultima partita da allenatore della Roma, ...