Roma | più multe e meno incassi

(Di martedì 20 febbraio 2024) Più. Una doccia fredda per l'assessore capitolino al Bilancio, Silvia Scozzese che aveva previsto un incasso di oltre 200 milioni dalle contravvenzioni elevate nel 2023. Si dovrà invece «accontentare» di 106,7 milioni, vale a dire l'11% inrispetto ai 133 incassati nel 2022, secondo i dati dello studio pubblicato su Il Sole 24 Ore. Eppure i vigili urbani della Capitale non sono stati affatto magnanimi. I verbali «spediti» sono stati quasi due milioni, 200mila in più rispetto al 2022. Sarà forse questo il problema? Tartassati dalleni hanno deciso di non pagarle più? Eppure le sanzioni capitoline sono tra le più basse d'Italia con una media pro capite di 38,8 euro contro i 108,1 di Milano e 151,2 di Rieti. Nel dettaglio oltre 500mila ...