Roma Huijsen | si studia il colpo | ma la Juve fa muro

(Di martedì 20 febbraio 2024) Lain estate farà un tentativo con laper provare a prendere a titolo definitivo, ma lanon sembra interessata Dopo il gol al Frosinone, lacontinua a godersi Dean. Il difensore olandese ha sbloccato la difficile trasferta contro il Frosinone, squadra a cui sembrava destinato e per questo obiettivo di molti fischi del pubblico ciociaro. Dopo il gol è arrivata la sua risposta polemica ai tifosi, che gli è costata il giallo, la ramanzina di De Rossi e la sostituzione. Nonostante questo il tecnico giallorosso, come il suo predecessore Mourinho, è convinto delle qualità dell’olandese classe 2005, al punto da dargli subito un posto da titolare. Come riportato da Tuttosport, lavorrebbe fare un tentativo in estate con la ...