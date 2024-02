(Di martedì 20 febbraio 2024) Non si segnalano al momento intossicati E' stataedoggi ladellapolitana Bologna della linea B a. L'allarme è scattato per la presenza diall'interno. Al momento non si segnalano feriti o intossicati. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione diPiazza Bologna e

Roma, fumo da metro B: fermata chiusa ed evacuata: Non si segnalano al momento intossicati E' stata chiusa ed evacuata oggi la fermata della metropolitana Bologna della linea B a Roma. L'allarme è scattato per la presenza di fumo all'interno. Al momento non si segnalano feriti o intossicati. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Roma Piazza Bologna e ...

Barrette di Snickers per nascondere il fumo. Lo stratagemma del 18enne goloso: Barrette di Snickers usate per nascondere la droga. Sembrava cioccolato, ma il gusto era stupefacente sul serio. Il colore è lo stesso: ma al posto della tradizionale tavoletta dolce, con arachidi e ...

Ostia, scoppia l'incendio e rimangono intrappolati in casa: coppia di anziani salvata dai Vigili del Fuoco: ... la Squadra Operativa ha inviato in via Gaspare Balbi n.21, a Roma, la squadra Vigili del fuoco di ...dell'abitazione (moglie e marito di 77 e 83 anni) lievemente intossicate per inalazioni da fumo. Il ...