Roccella | “Dal Governo 16 miliardi per le famiglie”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 20 febbraio 2024) Bologna, 20 feb. (Adnkronos) – ?Per la natalità noi abbiamo già fatto moltissimo, tanto è vero che l’Ufficio parlamentare di bilancio che, come si sa, è sempre molto attento al fact-checking, ha verificato che per il 2024 ilMeloni ha favorito lecon 16di benefici netti.? Lo ha dichiarato Eugenia Maria, Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità intervenuta alla tappa bolognese degli Stati Generali della Natalità. ?Certo, resta sempre molto da fare e quindi continueremo su questa linea cercando di continuare a favorire lee in particolare a dare alle donne e alle coppie la libertà di fare il secondo figlio ? ha aggiunto– perché le indagini ci dicono che le coppie vogliono in realtà due figli ma poi a volte fanno il ...