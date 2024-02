Roadshow di Farmindustria | assessore Fascione | Novartis player fondamentale per il nostro territorio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 20 febbraio 2024) “Si inaugura oggi un altro pezzo dello stabilimentodedicato come sempre all’innovazione e all’internazionalizzazione. Parliamo di unper il, che contribuisce a produrre buona parte dei 4 miliardi di export del settore farmaceutico campano, con loro collaboriamo da tanto tempo anche sul tema delle startup e delle nuove frontiere della farmaceutica”. Sono le parole pronunciate questa mattina dall’alla Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania, Valeria, in occasione dell’inaugurazione della nuova linea produttiva dia Torre Annunziata. “Oltre a rappresentare una delle maggiori realtà produttive farmaceutiche del Mezzogiorno e della Campania – ha concluso ...