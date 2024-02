Roadshow di Farmindustria a Torre Annunziata Srm | Per ogni 100 euro investiti in Campania ritorno di 787 euro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 20 febbraio 2024) “In, per effetto dei legami interregionali e di filiera, con un investimento di 100di produzione farmaceutica si attiva un impatto endogeno ed esogeno complessivo tra i più alti d’Italia: 787. Inoltre investire in innovazione, ricerca e formazione accresce la capacità endogena di ricchezza del territorio. Investire in tecnologia/digitale determina un impatto sul territorio del 20% in più rispetto agli investimenti tradizionali”. A dichiararlo aldiè Salvio Capasso, responsabile Economia del Centro studi e ricerche per il Mezzogiorno (Srm), che questa mattina ha preso parte al focus su innovazione e produzione di valore presso lo stabilimento Novartis. “Investire in ...