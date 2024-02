Rivoluzione o inganno? Questo è il problema

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) 45 anni. Il tempo per abbandonare il petrolio che, ad oggi, soddisfa circa il 35% del fabbisogno di energia elettrica. Le tecnologie per abbandonarlo forse arriveranno: la fusione nucleare ne è un esempio. Ma intere economie fondano ancora la propria ricchezza su questa risorsa. Tra questi, l’Arabia Saudita, una monarchia assoluta in cui il petrolio regna. Il giovane principe Mohammed Bin Salman ha iniziato un mastodontico progetto volto a rivoluzionare l’economia saudita: Saudi Vision 2030. Conscio che un cambiamento è necessario per il benessere della popolazione, ha avviato la costruzione di tre poli turistici e residenziali altamente tecnologici nella regione desertica del Neom. Un progetto con diversi obiettivi: la creazione di una società vibrante, con intrattenimento, cultura e una lunga aspettativa di vita; lo sviluppo di una nazione ambiziosa, con entrate non petrolifere, ...