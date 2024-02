Rivoluzione autovelox | vietati sotto i 50 km h | come cambiano le multe

(Di martedì 20 febbraio 2024) L’Italia sta per vivere una rilevante riforma legata all’uso deglisul proprio territorio, uno sviluppo che tiene conto delle crescenti critiche verso l’utilizzo di questi dispositivimezzi primari per la generazione di entrate piuttosto chestrumenti di prevenzione degli incidenti stradali. Matteo Salvini, Ministro dei Trasporti, ha annunciato l’imminente introduzione di un decreto finalizzato a regolamentare più severamente posizionamento e modalità di uso degli. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra la necessità di assicurare la sicurezza stradale e la protezione dei diritti dei conducenti. Secondo le norme attuali del Codice della strada, è possibile installaresu qualsiasi via comunale, purché siano segnalati da appositi cartelli a una distanza minima di ...

