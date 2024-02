Ritrovata la bicicletta bianca in ricordo di Matteo Prodi “Tornerà nel luogo in sua memoria”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 febbraio 2024) Bologna, 20 febbraio 2024 – Era scomparsa a dicembre e ora è stata finalmente. Laindiè stata messa a posto e verrà riposizionata nelin cui era stata sistemata originariamente, ovvero tra via degli Scalini e via di Barbiano, sui colli a Bologna. E’ in quel punto, infatti, che lo studente bolognese 18enne, nipote di Vittorio, fratello di Romano, fu travolto e ucciso da un’auto mentre era in sella alla sua, il 27 febbraio del 2020. Laera sparita e, come ha spiegato l'associazione Salvaiciclisti sui social, è stata “vandalizzata e abbandonata tra i calanchi. Grazie alla polizia locale, che l'ha recuperata, la ...