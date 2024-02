Ripristinato l' account di X di Navalnaya | lei rincara la dose | “Non mi preoccupa la reazione del Cremlino”

Yulia Navalnaya: dopo la denuncia a Putin il suo account sospeso (e poi riattivato) dalla piattaforma X: La piattaforma X di Elon Musk ha sospeso (e poi ripristinato) l'account di Yulia Navalnaya , la vedova di Alexei Navalny che ha apertamente accusato Vladimir Putin di aver ucciso il marito. '...

X riattiva l'account di Yulia Navalnaya: L'account di Yulia Navalnaya, vedova dell'oppositore russo Alexei Navalny, è stato ripristinato dalla piattaforma X (ex Twitter) dopo meno di un'ora di sospensione, per violazione delle regole di ...

Yulia Navalnaya, sospeso (e ripristinato) l'account X della vedova dell'oppositore di Putin: Non si conoscono le ragioni Il social network 'X', ex Twitter, ha sospeso (e poco dopo ripristinato) l'account di Yulia Navalnaya , vedova del dissidente Alexei Navalny dichiarato morto venerdì nella colonia penale, dove era detenuto. Non è chiaro il motivo della momentanea sospensione ...