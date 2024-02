Ripristinata la piena circolazione sul viadotto “Parolise I”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato rimosso nella mattinata di oggi, mercoledì 14 febbraio, il senso unico alternato attivo in precedenza per lavori in corrispondenza delI’, al km (al km 313,525) della SS7 “Appia” Ofantina nell’avellinese. L’ultimazione delle attività principali dell’intervento di manutenzione eseguito – dell’investimento complessivo di 1,8 milioni di euro – ha permesso lafruibilità dell’intera carreggiata. Nei prossimi giorni – in funzione delle condizioni meteorologiche e delle temperature – verrà eseguita la nuova pavimentazione e la relativa segnaletica (che completeranno l’esecuzione dell’intero intervento), in un arco temporale stimato in circa due settimane, periodo nel quale verrà istituito il senso unico alternato per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle ...