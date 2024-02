Rinnovabili innovative | investire nel futuro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) L'imminente entrata in vigore del Decreto FER 2 segna una svolta nella politica energetica italiana, puntando verso un rafforzamento dell'impegno nel settore delle energie. Il decreto prevede l'avvio di gare per incentivare l'installazione di impianti alimentati da fontinon convenzionali, tra cui biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici, eolici off-shore e fotovoltaici floating. Questa iniziativa si inserisce in un quadro normativo volto a sostenere la transizione energetica del Paese, promuovendo lo sviluppo di tecnologieall'avanguardia e contribuendo al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Gli incentivi previsti dal Decreto FER 2 mirano a stimolare gli investimenti in progetti che possono giocare un ruolo cruciale nel mix energetico del ...