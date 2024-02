Ring Rosters a Milano Paparo | spettacolo sul ring

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Grande successo di pubblico all’MGM didove nel weekend si è svolto “Roosters Galà“ dedicato al pugilato ideato da Francis Rizzo (fondatore e leader del Francis Boxing Team di Rho) per consentire ai giovani pugili professionisti di fare esperienza in modo da poter combattere nel giro di un paio d’anni per il titolo italiano. Nel clou della manifestazione, l’ex campione d’Italia dei pesi leggeri Under 22 Francescoha datobattendo il costaricano Juan Tomas Santos per ko alla sesta ripresa. Il combattimento era previsto sulla distanza delle 8 riprese, malo ha chiuso in anticipo dopo aver dominato l’avversario.ha portato il suo record a 7 vittorie e 1 pari. Come sempre, i supporter che hanno fatto il tifo per Francesco ...