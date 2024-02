Riforma pensioni 2024 | Le ultime novità al 20 febbraio

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di martedì 20 febbraio 2024), il dibattito continua ad essere acceso, sono moltissimi i commenti che sono stati rilasciati sul nostro portale a seguito della propostaprevidenziale a firma Perfetto-Armiliato-Gibbin, una controFornero che prova ad aprire a nuovi orizzonti, ad una visione lungimirante anche a seguito dei cambiamenti epocali che il mondo del lavoro sta attraversando. Mondo in cui l’IA ed i Robot sempre più andranno a sostituire forza umana, ed è per questo che la proposta parte dall’idea di tassare e far versare i contributi ai robot, unico modo per poter sopperire alla mancanza di risorse dovuto ad un calo oggettivo della forza lavoro, per ovviare alla denatalità, ed evitare di continuare ad innalzare l’età di accesso alla pensione. Per molti una proposta ottima dal punto di vista dei contenuti ma di ...