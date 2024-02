Ricoverata bimba di 2 anni positiva alla cannabis | indagano i carabinieri

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 20 febbraio 2024) Una bambina di dueè statanell’ospedale di Scorrano, in provincia di Lecce, dov'era stata accompagnata dai genitori per alcuni accertamenti durante i quali è risultataai cannabinoidi. A quanto si apprende lasta bene. La procura dei Minori di Lecce ha però disposto che la piccola non sia dimessa dal reparto di Pediatria in attesa di definire i contorni della vicenda...