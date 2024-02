Riciclaggio e false fatture | sequestri per 10 | 5 milioni e oltre 100 indagati

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCarabinieri e Guardia di Finanza, coordinati della Procura di Reggio Emilia, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque persone, ai domiciliari per sette,per associazione a delinquere e per numerose ipotesi, in prevalenza reati tributari,fatturazioni,internazionale ed auto. Previste anche tre interdittive. Più di 100 glitra Emilia, Calabria, Campania, Toscana, Lazio, Lombardia, Marche e Veneto e 81 le società coinvolte; le Fiamme Gialle e i Carabinieri stanno procedendo con perquisizioni eper 10,5. Il giro d’affari scoperto è di più di 30. Nel mirino un’organizzazione ritenuta contigua ad ambienti ...

