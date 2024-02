Richiamo in servizio durante le ferie | che tipo di rimborso spetta al lavoratore? Tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 20 febbraio 2024) Se l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, altrettanto lesono un diritto imprescindibile del. Un periodo di riposol’estate, o anchealtri periodi dell’anno, è sacrosanto diritto dei lavoratori, che ne possono e anzi devono usufruire per ricaricare le pile dopo un periodo più o meno prolungato di lavoro ininterrotto.dalle: quando è possibile ilper il? – Cityrumors.itOvviamente le, più che altro la loro durata e il periodo in cui possono essere consumate, sono a discrezione del datore di lavoro, che ha facoltà di scegliere in che periodo dare il permesso feriale ai lavoratori e può stabilirne anche la durata. Va da sé che se il ...