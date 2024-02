Riaperta la rottamazione quater delle cartelle | chi può usufruirne e quando scade

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il decreto Milleproroghe ha prolungato lenze per chi ha già aderito allaesattoriali: le rate da versare potranno essere pagate entro il 15 marzo 2024. La nuova data vale anche per le rate già scadute, risalenti all'anno scorso.

