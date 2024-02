Rho | la moda sfila a teatro | debutta ‘Runway Milano – Fashion Show’

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) Rho (), 20 febbraio 2024 – Il mondo dellacome banco di prova di sperimentazione e ricerca d'idee innovative. E' questo il contenuto dell'evento "Runway" che parte il 24 febbraio con la prima edizione e che ha come obiettivo quello di creare spazi alternativi per brand e talenti, realizzati al di fuori di aree convenzionali. La "prima" di questo show si terrà alcivico Roberto de Silva di Rho. Il progetto è nato da un’idea di Genny Spadea, un brand con un’anima green che realizza collezioni etiche che nascono dall’amore per la natura, l’arte e l’eleganza. Genny ha sentito l’esigenza di unire realtà e aziende, con una forte expertise nel beachwear, con l’obiettivo di creare una piattaforma di proposte diverse da offrire all'occhio attento di un pubblico di professionisti ...