Residenti in aumento Ma neonati sotto quota 100

(Di martedì 20 febbraio 2024) La popolazione aumenta, ma i nati sono al minimo storico. Se non si considera il periodo buio ed eccezionale post Covid e cioè l’anno 2021, è stato il 2023 il lasso di tempo in cui i nati sono scesi per la prima volta100. Sono infatti stati 98 i bebè venuti al mondo in città, in controtendenza rispetto agli ultimi vent’anni, mentre i decessi sono stati ben 162. Non è però stato record negativo visto che l’anno precedente i morti furono addirittura il doppio delle culle (199 contro 100). La popolazione in generale continua a lievitare: il dato di ieri attestava che la popolazione codognese era salita a 15mila e 883 unità (rispetto ai 15.829 del 2022) con una prevalenza sempre marcata di donne (8.221) rispetto ai maschi (7.662). Come avviene oramai da anni, il flusso immigratorio permette la crescita: nel 2023, i nuovi arrivi sono stati ...