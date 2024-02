Rennes-Milan | arbitra il portoghese Pinheiro | Europa League News

L'Uefa ha ufficializzato le designazioni per le due italiane in campo giovedì per l'Europa League ROMA - Sarà il portoghese Joao Pinheiro ad ... (ilgiornaleditalia)

Calcio: Pinheiro arbitro di Rennes - Milan, Roma - Feyenoord a Gil Manzano: L'Uefa ha ufficializzato le designazioni per le due italiane in campo giovedì per l'Europa League ROMA - Sarà il portoghese Joao Pinheiro ad arbitrare giovedì (ore 18.45) Rennes - Milan, gara valida per il ritorno del play - off di Europa League in programma al Roazhon Park di Rennes (Francia). Al suo fianco, gli assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia; Joao Antonio ...

Europa League: lo spagnolo Gil Manzano arbitrerà Roma - Feyenoord: Toccherà invece al portoghese João Pinheiro arbitrare Rennes - Milan, l'altra gara che vede impegnata una squadra italiana nel ritorno dei playoff di Europa Leagua. Il fischietto portoghese sarà ...

Il coro unanime delle tifoserie nemiche: Pioli forever!: ...mezz'ora il Milan, ha evidenziato un certo onanismo offensivo, ruminando azioni di attacco prive di incisività , salvo qualche lampo isolato dei singoli senza esito. Come mercoledì contro il Rennes, ...