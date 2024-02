Regionali | la scuola è chiusa e il seggio si allestisce a casa di una pensionata

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 20 febbraio 2024) Per consentire anche agli abitanti di una piccola borgata di Sassari di partecipare alle elezionidel 25 febbraio e a quelle europee, ilelettorale sarà allestito in una. Esattamente adi signora Maria , unache per 100 euro al giorno ha messo a disposizione del comune di Sassari un appartamento attiguo a quello in cui abita, così da permettere alla sua piccola...