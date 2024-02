Regeni | inizia il processo La famiglia | «Abbiamo atteso questo momento per otto anni»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 20 febbraio 2024) Oggi, 20 febbraio, ha avuto luogo presso la Corte d’Assise di Roma la prima udienza sul caso della morte di Giulio, il ricercatore sequestrato, torturato e ucciso al Cairo nel 2016. Il procedimento vede imputati quattro 007 egiziani (finora mai comparsi): Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Le accuse, a vario titolo, sono di concorso in lesioni personali aggravate, omicidio aggravato e sequestro di persona aggravato. I quattro imputati non erano, ovviamente, in aula, posto che sulla notifica nei loro confronti si è svolto un lungo conflitto con le autorità egiziane che hanno sempre rifiutato di trasmettere gli atti di Roma. Presenti invece i legali d’ufficio, che hanno sollevato diverse eccezioni, sulle quali la Corte si esprimerà il prossimo 18 marzo. Presenti anche i genitori di Giulio, Claudio e Paola, che ...