Regeni | Fratoianni | ‘prosegue sostegno per battaglia di libertà e giustizia’

(Di martedì 20 febbraio 2024) Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Oggi di nuovo qui al Tribunale di Roma per essere al fianco della famigliae alle tante associazioni che in questi anni si sono battute per verità e giustizia, da Articolo 21 ad Amnesty alla Fnsi all?Ordine nazionale dei giornalisti, e non si sono mai scoraggiate”. Lo afferma il segretario di Sinistra italiana Nicolaparlando con i cronisti uscendo dal Tribunale di Roma, dove insieme ad Angelo Bonelli ha seguito la prima udienza alla Corte di Appello. “Un?udienza importante -prosegue il leader di Si- perchè sancisce finalmente dopo 8 anni di depistaggi, ritardi e omissioni l?avvio del processo contro chi sequestrò, torturò e uccise Giulio. Il 18 marzo ci sarà una nuova udienza sulle eccezioni che i difensori dei 4 ufficiali del regime egiziano hanno presentato per annullare il processo, vedremo gli ...