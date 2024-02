Regeni | al via il processo Legale dei genitori | Aspettavamo questo momento da 8 anni

(Di martedì 20 febbraio 2024) Si è aperto oggi a Roma ilai quattro 007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio: a giudizio vanno il generale Tariq Sabir, i colonnelli Athar Kamal e Uhsam Helmi e il maggiore Magdi Ibrahim Abdel Sharif. Gli imputati sono accusati a vario titolo di omicidio aggravato, sequestro di persona aggravato e concorso in lesioni personali aggravate. "Una giornata molto importante", hanno detto idi, Claudio e Paola, entrando in tribunale. "Erano ottoche. Finalmente speriamo che ilpossa partire. Sono state sollevate le questioni preliminari che erano già stata rigettate in tutte le altre aule di giustizia: speriamo, dopo la decisione della ...

