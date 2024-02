Record di spettatori nell’ultimo turno del campionato cadetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024)di presenzedi B andato in scena. Questo grazie aglipresenti a Palermo che hanno visto ben 31.211 unità assistere al big match vinto 3-0 col Como. Nella sesta giornata di ritorno il numero dei biglietti venduti è stato superiore dappertutto. Il conteggio totale così è potuto salire a 123.044, numero nettamente maggiore rispetto ai 119.859 della decima d’andata. Dopo il Barbera il numero più alto si è avuto al Ferraris di Genova per Sampdoria-Brescia (1-1). Poi a seguire Bari-Feralpisalò (1-0) con 15.412 e Parma-Pisa (3-2) dove si sono avute 13.899 presenze. Qui ad accrescere i numeri è stata soprattutto la presenza di 1.800 sostenitori giunti al Tardini dal capoluogo toscano. A Catanzaro invece si è sfiorata quota 10mila (di preciso 9.199). Al Città del Tricolore erano in 8.796 ad ...