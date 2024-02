Recensione EZVIZ RH2 | potenza e versatilità per la pulizia domestica

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 20 febbraio 2024) In questal’aspirapolvere robot 3-in-1RH2 segna una svolta significativa nel campo dellaIntegrando funzioni di aspirazione, lavaggio e autoin un unico dispositivo, l’RH2 offre una soluzione completa e senza sforzo per mantenere la casa impeccabile. Dotato di una potente forza aspirante di 2000Pa e una tecnologia di spazzolamento a 4 rulli, l’RH2 riesce ad catturare in modo efficace polvere, peli di animali domestici e detriti di vario genere. Il sistema di lavaggio intelligente regola automaticamente il flusso d’acqua per adattarsi alle diverse superfici, garantendo unaprofonda e delicata contemporaneamente. La caratteristica innovativa di autolibera l’utente dalla tediosa manutenzione, consentendo ...