Recanatese | il calvario continua Ad Arezzo giallorossi inesistenti

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nel post-partita della deludente prestazione diil neotecnico Giacomo Filippi ha cercato di suonare la nota dell’ottimismo: "sono fiducioso – ha detto – perché ho visto una squadra che ha lottato e non ha mai mollato. Del materiale per costruire la nostra salvezza c’è ed è su questo che dobbiamo lavorare". Si vorrebbe condividere la sua fiducia ma si fatica terribilmente a trovare qualche aspetto che possa giustificare anche il minimo barlume di speranza. La squadra, in novanta minuti, non è riuscita a costruire uno straccio di opportunità con l’estremo toscano Trombini che ha trascorso un pomeriggio di quasi totale relax. Al contrario Meli, specie in alcuni tratti del primo tempo, si è dovuto difendere da una sorta di bombardamento non andato a buon fine un po’ per suoi meriti e un po’ per sbadataggine altrui. Comunque si era arrivati all’intervallo sul nulla ...