Real Madrid | anche una discoteca nel nuovo Bernabeu | il palco vip potrebbe debuttare con Taylor Swift

(Di martedì 20 febbraio 2024) Non solo per il numero infinito di trofei (33) e per la serie di campioni portati a. Il presidente del, Florentino Perez sarà ricordatoper una trasformazione incredibile del Santiago, il leggendario stadio che ospita i Blancos. La ristrutturazione e il maxi investimento del club hanno già cambiato il volto dell’impianto, ma le novità non sono finite. Nel prossimo futuro infatti ilospiteràunVIP che alternerà calcio, gastronomia e divertimento. E che sarà naturalmente attivo non solo nei match day. Fiore all’occhiello è lo Skybar, con i suoi 700 m2. Al suo interno è presente una, definita come lo spazio più audace della struttura. Senza dimenticare ovviamente il focus sul calcio. Nei giorni ...